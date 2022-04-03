Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский возложил цветы на станции «Технологический институт» к мемориальной доске в память о погибших 3 апреля 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Говоря о трагедии, Александр Бельский отметил, что нет оправдания тем, кто поднял руку на мирных людей, а трагедия болью отзывается в сердце каждого из нас. Председатель ЗакСа выразил соболезнования родным погибших, пожелал восстановления и здоровья пострадавшим.

Глава городского парламента также поблагодарил за неравнодушие, мужество и ответственность всех, кто в трагический день проявил сплоченность и взаимовыручку: работников метро, спасателей, медиков, сотрудников полиции.