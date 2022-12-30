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Метрополитен Петербурга выплатит по решению суда компенсацию пострадавшему в теракте мужчине

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Пострадавший во время теракта в петербургском метро в 2017 году мужчина подал иск в отношении ГУП «Петербургский метрополитен» и требовал возместить три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Ленинский районный суд признал истца потерпевшим по уголовному делу.

Как передает Neva.Today, мужчине выплатят 300 тысяч рублей по решению суда. Потерпевший получил значительные травмы и нравственные страдания при теракте. Напомним, трагедия произошла в петербургской подземке в апреле 2017 года в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

Истец просил взыскать с метрополитена три миллиона рублей. Суд признал его потерпевшим по уголовному делу и взыскал в его пользу 300 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что двух медсестер суд признал виновными по статье за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Женщины выплатят штраф.

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