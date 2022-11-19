В Петербурге суд обязал медсестер выплатить штраф за “липовые” прививочные сертификаты

В Петербурге двух медсестер признали виновными по статье за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Женщины выплатят штраф.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы, суд установил, что подсудимые с июля по октябрь 2021 года заносили заведомо ложные данные о вакцинации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, и осуществляли выдачу “липовых” прививочных сертификатов гражданам, обратившимся к ним. Своими действиями медсестры создавали опасность для жизни и здоровья других людей.

Медработницы свою вину полностью признали и раскаялись в содеянном. Суд признал их виновными и назначил наказание каждой в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербурженка через суд получила денежную компенсацию из-за полученой травмы после падения на гололеде.