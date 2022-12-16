Верховный суд РФ признал законным приговор по делу о теракте в петербургском метро

В пятницу, 15 декабря, Верховный суд России признал приговор по делу о теракте в метро Петербурга, произошедшего в апреле 2017 года. Тогда погибло 15 пассажиров.

Как сообщает ТАСС, взрыв в вагоне метро произошел 3 апреля 2017 года. Ранения получили 67 человек и 15 — погибли. После происшествия были задержаны 11 уроженцев стран ближнего зарубежья, которые в последствии были признаны виновными. Хх приговорили к 18-27 годам лишения свободы, один из фигурантов уголовного дела и вовсе получил пожизненный срок.

Однако защита осужденных просила суд отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. В свою очередь государственный обвинитель назвал приговор обоснованным и просил оставить его в силе.

Верховный суд отклонил кассационные жалобы на приговор.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге суд огласил приговор 13 фигурантам дела о хищении препаратов для лечения онкобольных.