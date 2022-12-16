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В Петербурге вынесли приговор 13 фигурантам дела о хищении препаратов для онкобольных

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Кировский районный суд Петербурга огласил приговор 13 фигурантам дела о хищении препаратов для лечения онкобольных. Злоумышленники похитили лекарства на сумму 11,5 млн рублей.

Как передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, на счету 13 подсудимых 20 эпизодов мошенничества. В деле были замешаны сотрудники Городского клинического онкодиспансера, клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой, а также НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова.

Свою вину признал только один фигурант дела. Остальные не признали, либо признали частично.

Судом было установлено, что организатором преступлений выступил один из подсудимых. Он обладал достаточными познаниями в сфере организации деятельности по торговле лекарственными препаратами. Злоумышленники совершили хищения препаратов с января по октябрь 2020 года.

Организатора группировки приговорили к 3 годам 5 месяцам колонии общего режима. Трое фигурантов получили от 2,5 до 3,5 лет колонии. Пятеро подсудимых отделались условными сроками. Еще четверо получили штраф в 90 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд вынес приговор мужчине, потушившему "Вечный огонь" на Марсовом поле.

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