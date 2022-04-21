За время пандемии в Петербурге приговорили трех человек к пожизненному заключению

За последние три года в Петербурге трое преступников распрощались со свободой до конца своих дней. Об этом сообщает Neva.Today.

Два года наза Арбор Азимов получил пожизненное из-за финансирования и организации теракта в петербургском метро. Взрыв случился 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". 16 человек тогда погибли, в том числе террорист-смертник. Однако в 2021 году приговор решили изменить.

Еще два пожизненных лишений свободы получили участники банды "черных риелторов". Сергей Крохин и Забар Зубов отправляли на тот свет семьи, чтобы заполучить их жилую площадь. В 2019 году Крохин получил пожизненный срок за организацию шести убийств, а позже рассказал о еще четырех. Зубов в том же году отделался восемью годами лишения свободы за четыре убийства, а в сентябре 2021 года после рассмотрения еще одного уголовного дела банды Зубову также дали пожизненное.

По словам адвоката Александра Почуева, суровей пожизненного лишения свободы лишь смертная казнь. Сажают в тюрьму на всю жизнь лишь из-за совершения особо тяжких преступлений. Его не назначают женщинам и лицам, которые совершили преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим 65-летнего возраста к моменту вынесения судом приговора.

По статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ за прошлый год 37 человек были приговорены к пожизненному лишению свободы. Самое строгое наказание получали убийцы.