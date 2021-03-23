В Комитете по благоустройству рассказали, как облагородится Петербург в новом сезоне

В Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, а также представители районных администраций рассказали о старте конкурсных процедур к благоустройству Северной столицы и обустройства общественных площадок. За 2021 год в городе планируется построить около 11 мест для отдыха горожан.

В Комитете по благоустройству заявили, что все предполагаемые проекты прошли общественные обсуждения, а также учли пожелания местных жителей. Также Николай Бондаренко, вице-губернатор Петербурга, поручил ведомству обустроить тех дворы, которые не попали в программу благоустройства.

На благоустройство города на Неве в этом году выделено 2,4 млрд рублей. Финансирование обеспечивается только городским бюджетом.