На Богатырском проспекте демонтируют автомойку

Незаконную автомойку в Приморском районе Петербурга, которая расположена на Богатырском проспекте, собираются демонтировать. На ее месте хотят благоустроить территорию, которая входит в границы развития набережной Черной речки. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Комитет по контролю за имуществом освободил земельный участок на Богатырском проспекте, где находилась незаконная автомойка площадью 312 квадратных метров. Эту территорию хотят отдать на благоустройство. Она входит в план развития набережной Черной речки.

В ведомстве объяснили, что руководство организации заключило с городом соглашение о размещении автомойки на данной территории, но в нарушение договора ее площадь превысила возможные параметры. Также комитет постановил, что владельцы мойки нарушили экологические требования.

В конце 2018 года Петербург расторг договор о размещении автомойки на данном месте, но владелец не стал ее демонтировать и продолжил свою деятельность.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге суд запретил демонтаж мощения Шлиссельбургского тракта.