В Петербурге суд запретил демонтаж мощения Шлиссельбургского тракта

В Куйбышевском районном суде Петербурга временно запретил демнтировать булыжное покрытие на старинном Шлиссельбургском тракте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Меры наложили по ходатайству истцов. Они попросили признать незаконным заключение комитета по охране памятников о соответствии ремонтных работ участка режимам единой зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия.
В качестве истцов выступили члены президиума петербургского отделения ВООПИК Анна Капитонова, а также замглавы Александр Коннов и петербуржцы Андрей и Виктория Зверевы.
Ранее "МК в Питере" писал о том, что петербургские юристы подали коллективный иск к Apple на 90 млн рублей.