Жители Колпино могут проголосовать за благоустройство парка у Ижорского пруда

В Колпинском районе Петербурга запланировано благоустройство парковой зоне на пересечении улиц Раумской и Вавилова, которое будет проведено в 2023-2024 годах. Сейчас на территории парка нет каких-либо особых дизайнерских решений — территория просто занята деревьями и кустарниками.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», с просьбой о благоустройстве территории обратились сами местные жители. Глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко уточняет, что предложено сразу два проекта. Жители могут выбрать один из них и даже предложить что-то своё.

онцепции ориентированы на отдыхающих разных возрастов. Для молодежи там предлагается создать памп-трек, скейт-парк, крытый танцпол, а для спортсменов — также площадки для игр в мини-футбол и баскетбол. Вторая концепция предполагает также появление уличных тренажеров и менее экстремальной велодорожки. Отдать свой голос за понравившийся вариант горожане могут на портале «Комфортная городская среда»