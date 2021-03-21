Церемония награждения петербургских педагогов, победивших в конкурсе «Учитель будущего» состоялась во Дворце творчества юных

В Петербурге состоялось награждение победителей всероссийского конкурса «Учитель будущего». Церемония пошла 20 марта, в субботу, во Дворце творчества юных. Конкурс «Учитель будущего» собрал заявки из 85 регионов страны, в финал попало 99 команд, среди которых 11 команд были из Петербурга.

В Северо-Западном регионе в конкурсе победили учителя школы №235 имени Шостаковича, а также физико-математического лицея №366 и школы №347. Педагоги получили сертификаты и дипломы. Все конкурсанты получили доступ к электронным библиотекам, а победители получили возможность участия в программах совершенствования профессионального мастерства.