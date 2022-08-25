В Петербурге более 3 тысячи учителей поздравит российское движение детей и молодежи

В Петербурге и в других регионах России 17 августа стартовала акция "Спасибо, учитель", которая приурочена к началу учебного года. Представители российского движения детей и молодежи во вторник, 30 августа, поздравят больше трех тысяч педагогов из города на Неве.

Представители движения поздравят учителей и вручат им открытки на августовских педагогических совещаниях. Таким образом молодежб выразит свою признательность учителям за их работу и труд.

Также к акции присоединились петербургский ученики.

Напомним, что 20 июля создали российское движение детей и молодежи. В нем участвуют дети и подростки от 6 до 18 лет. Данное движение помогает проводить государственную политику в интересах молодежи и детей, а также создает возможности для их самореализации и развития. Акция "Спасибо, учитель" будет длиться до 31 августа.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в финал конкурса «Учитель года России» вышел петербургский педагог.