В финал конкурса «Учитель года России» вышел петербургский педагог

В финал "Учителя года России" вышел педагог петербургской школы. Этот проект является главным педагогическим конкурсом страны.

Конкурс помогает выявить лучших и самых талантливых педагогов России. Егор Киреев вошел в число финалистов - он работает учителем истории и обществознания школы №619 Калининского района. У педагога пятилетний стаж, он борется за звание лучшего с 85-ю учителями со всей страны. По его словам, миссией для него является прививание ученикам чувства сопричастности к истории и ответственности за культурное наследие.

Как сообщает пресс-служба конкурса, его ежедневно вдохновляет сопричастность к будущему, высокий темп жизни и нацеленность на результат. Он отмети, что школа всегда ищет инновационные решения. В его представлении, именно школа расположена на острие общественного развития. Также петербургский учитель активно занимается научно-исследовательской деятельность, работает над диссертационным исследованием и учится в аспирантуре.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что учителя Петербурга одобрили запуск новой государственной системы с электронными учебниками.