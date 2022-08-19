Учителя Петербурга одобрили запуск новой государственной системы с электронными учебниками

Новая цифровая платформа ФГИС «Моя школа» получила одобрение от педагогов Петербурга. Систему планируют запустить в петербургских школах до конца 2022 года.

Первые учителя, которые успели ознакомится с функционалом портала, поддержали его запуск в петербургских школах. Заместитель председателя комитета по образованию Михаил Пучков отметил, что данная система поможет учителям индивидуально подходить к каждому ученику. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Особенностью цифровой платформы является возможность корректировки учебного процесса в зависимости от успеваемости школьника.

По словам педагога-организатора, учителя истории ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Альфреда Гринмириса, данная система сделает все необходимое для разнообразия учебы. Также решит вопрос мультиплатформенности и объединит все необходимые для обучения составляющие в один сервис.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что в конце года в 10% петербургских школах будет введена цифровая платформа ФГИС «Моя школа».