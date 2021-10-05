В Петербурге в БКЗ «Октябрьский» прошло награждение лучших педагогов

Нынешнюю неделю Министерство просвещения России объявило неделей учителя. В пресс-службе Смольного сообщили, что в понедельник, 4 октября, в БКЗ «Октябрьский» прошло награждение лучших педагогов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что петербургские учителя являются самыми лучшими в России. Также глава города добавил, что уже второй год школы работают в условиях пандемии.

«Наряду с врачами вы проявили себя настоящими героями. Не оставили учеников. Готовили к экзаменам. Поддерживали их. Эпидемия не отступила, но ваш профессионализм и неукоснительное соблюдение санитарных требований позволяют сохранять высокое качество образования», — заявил градоначальник.

Сообщается, что 56 преподавателей получили премии в размере 200 тысяч рублей. Из них 26 человек – победители федерального конкурса, проводимого Минпросвещения в соответствии с указом президента РФ «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности».