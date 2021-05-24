Более 50 тысяч россиян приняли участие в акции «День доверия»

17 мая в прямом эфире на YouTube-канале Детского телефона доверия (бесплатный и анонимный номер 8 800 2000 122) прошла прямая трансляция, участниками которой стали режиссер Анна Меликян, ведущие популярных каналов в Тик-ток учитель математики Петр Земсков и преподаватель английского Андрей Федотов, известные блогеры Даша Чер, Лиза Стриж, Юлия Мочкай и другие. Ведущие онлайн-трансляции актеры Дмитрий Дюжев и Сергей Селиванов объявили имена финалистов и победителей конкурсов, проходивших в рамках акции.



Одним из мероприятий масштабной акции «День доверия» стал онлайн- фестиваль видеороликов «Время реальных историй». Дети, подростки и их родители придумывали сценарии, выбирали актеров, снимали и монтировали короткие фильмы, делились ими в соцсетях и присылали в специально организованный телеграм-канал. Больше всего конкурсных работ было снято о буллинге и конфликтах со сверстниками, про неразделенную любовь, непонимание с родителями и учителями. Не обошлось и без ироничных высказываний на тему эмоционального выгорания в период подготовки к экзаменам и страха перед ЕГЭ.



Председатель жюри фестиваля Анна Меликян уверена, что так участники смогли посмотреть на беспокоящую их ситуацию под другим углом и приблизиться к ее принятию и решению. «Творчество всегда помогает человеку в сложной ситуации. Оно само по себе - уже психотерапия, я это знаю как режиссер. А еще я точно знаю, что рассказывая свои истории через кино, мы помогаем себе и помогаем другим – тем, кто оказался в такой же, порой непростой ситуации», - сказала она.



Победителями онлайн-фестиваля видеороликов «Время реальных историй» стали воспитанники Центра развития перспективных направлений культуры (Калининградская область), Антонина Мятишкина (Краснодарский край), Людмила Кайнова (Самарская область), Екатерина Алферьева (Республика Карелия), Евгений Городницкий (г. Санкт-Петербург), Екатерина Дудко (Челябинская область), Яна Полонская (Ямало-Ненецкий АО), Анастасия Карташова (Оренбургская область), Алена Шипкова (Республика Татарстан), Анастасия Теплова (Рязанская область) и ученики школы № 82 города Черноголовка (Московская область). Победители будут награждены кино-статуэтками и памятными призами.

Снимать интересные ролики участникам фестиваля помогали блогеры: в начале мая на YouTube и в социальной сети «ВКонтакте» прошли мастер-классы, где ведущие популярных каналов делились советами по созданию драматургии сюжетов и приемами монтажа. За две недели профессиональные советы уже набрали более 30 тысяч просмотров.

Более двух тысяч человек – тех, кто не решился попробовать себя в роли режиссеров, приняли участие в онлайн-викторине «В жизни как в кино», которая проходила в группе Детского телефона доверия в соцсети «ВКонтакте». Участники проверяли свои знания фильмов, герои которых оказывались в сложных жизненных ситуациях и находили из них выход. Победителем стала Светлана Саянова (Кемеровская область).



Также в рамках акции в школах 25 городов России прошла викторина «В жизни как в кино», основанная на сюжетах юмористического журнала «Ералаш». Команды отвечали на вопросы и обсуждали с экспертом-психологом, какие приемы использовали герои видео-историй. Игра объединила более 25 тысяч школьников, помогла выявить новых неформальных лидеров и на примерах киногероев узнать, как правильно вести себя во взаимоотношениях со сверстниками, друзьями, взрослыми, решать сложные ситуации и делать выводы на будущее. «Сюжеты были интересны и пятиклассникам, и выпускникам, и педагогам! Больше всего эмоций у учащихся вызвал вопрос викторины о первой любви. А комментарии психолога детского телефона доверия слушали особенно внимательно. Мероприятия в таком формате имеют огромное значение для подростков и помогают им преодолевать трудности», - сказала заместитель директора по воспитательной работе школы №64 города Брянска Ирина Персидская.

Запись онлайн-трансляции с итогами акции «День доверия» доступна на официальном YouTube-канале: https://www.youtube.com/watch?v=OQ3gkoujwgs.



Справка:

Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 был создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Профессиональные психологи-консультанты службы оказывают детям, подростками, а также их родителям квалифицированную экстренную помощь во всех субъектах Российской Федерации. Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный и анонимный.



На сайте Детского телефона доверия https://telefon-doveria.ru/ регулярно размещаются статьи, лайфхаки, советы, инфографика, другие полезные материалы, призванные помочь детям, подросткам и родителям справиться с трудной жизненной ситуацией.



За 11 лет работы специалистами принято около 11 млн. обращений. Детский телефон доверия включен в список проектов, способствующих достижению национальных целей и выполнения задач Десятилетия детства.