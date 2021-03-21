Спроси на таксистов выше всего в Петербурге

Петербург занимает первое место в рейтинге город, где наиболее востребованной вакансией является водитель такси. В городе размещено около 81% вакансий от всего Северо-Западного региона. Об этом сообщает пресс-служба «HeadHunter Северо-Запад».

Сервис по поиску работы «HeadHunter» проанализировал рынок вакансий в Петербурге. Согласно данным, 60% вакансий водителя такси предлагают сменный или гибкий график работы. В Северо-Западном федеральном округе размещено 500 подобных вакансий. 81% из них приходится на Петербург.

За первые месяцы 2021 года средняя зарплата таксиста выросла на 21%. Теперь в среднем водитель такси получает 75 тысяч рублей.