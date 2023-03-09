Пользователи "Яндекс Go" и Uber заметили сбои в работе приложений

Жители Санкт-Петербурга 9 марта заметили сбой в работе приложений "Яндекс Go" и Uber. В пресс-службы сервисов направили запросы для выяснения причины.

Сбои в работе приложений "Яндекс Go" и Uber помимо пользователей зафиксировала также онлайн-платформа Downdetector. Об этом пишет телеканал "360" уточняя, что с проблемой столкнулись жители Северной столицы, Москвы, Перми и Краснодара.

Отмечается, что с вызовом такси трудности возникли у 55% респондентов, а еще у 18% замечены сбои при использовании приложения. Кроме того у 45% "Яндекс Go" вовсе не работал.

В настоящий момент в пресс-службы сервисов направлены запросы с просьбой дать комментарии по поводу сбоев.