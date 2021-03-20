Команда петербургских учителей победила в конкурсе «Учитель будущего»

В Петербурге во всероссийском профессиональном конкурсе «Учитель будущего» в субботу, 20 марта, объявили победителей. Победу одержала команда учителей из Ленинградской области. Финал конкурса проходил в Северной столице.

В команде состояли работники гимназии имени Ушинского из Гатчины. Об этом сообщает пресс-служба Гатчинского района.

Проведение подобных конкурсов позволяет регионам эффективно обмениваться опытом между предпринимателями, молодыми профессионалами и социальными активистами.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что команда из Петербурга прошла в финал конкурса «Учитель будущего».