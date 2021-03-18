В Петербурге требуют запретить сервисам такси повышать цены во время аварий общественного транспорта

В Петербурге могут исчезнуть ситуации, когда агрегаторы такси повышают цены в моменты недееспособности городского общественного транспорта. Соответствующее обращение направил агрегаторам глава транспортного комитета Петербурга Кирилл Поляков. Об этом сообщают в Смольном.

Периодически, во время аварий общественного транспорта, такси становится дороже в несколько раз. В частности, подобная ситуация произошла в Северной столице 11 марта, когда из-за задымления временно не работала третья ветка метрополитена. Тогда петербуржцы жаловались на трехкратное повышение цен в сервисах такси.

Кирилл Поляков потребовал руководителей сервисов "принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций".