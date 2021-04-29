В 2021 году в Петербурге поймали 127 рыбаков-нелегалов

В Петербурге за первый квартал текущего года оштрафовали 127 рыбаков за незаконную ловлю рыбы в акватории Финского залива. Нарушители заплатили штрафы в общей сложности почти на 300 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе пограничного управления федеральной службы безопасности России по Петербургу и Ленобласти.

Так, в начале года сотрудники пограничного управления выявили 127 нарушителей, у которых удалось изъять 78 килограммов рыбы. Среди улова нашли и судака, которой является ценной рыбой, а значит рыбакам грозит штраф.

«Так, по ценным видам водных биоресурсов, обитающим в Финском заливе установлены следующие таксы, за 1 экземпляр независимо от размера и веса: лосось атлантический (семга) – 13 675 рублей; сиг – 4 572 рубля; судак – 3 305 рублей», — отметили в управлении.