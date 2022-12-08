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“Пассажиравтотранс” первым запустил в Петербурге программу внедрения экологичных автобусов

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© Фото: Baltphoto

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Петербуржцам рассказали о плюсах и перспективах внедрения газомоторного транспорта. В отличии от топлива, сжиженный природный газ более экологичный. Кроме того, он еще и более экономичен.

Цена на газ составляет менее 40% от стоимости дизельного топлива. Например, для такси на дистанцию 350-400 километров за смену достаточно заправить два бака по 400 рублей, в то время как на бензин пришлось бы потратить минимум 2,5 тысячи рублей. Помимо этого, метан более безопасный, чем пропан-бутан.

Петербургские транспортные компании также оценили экономическую выгоду и экологические преимущества от использования компримированного природного газа.

Так, находящийся в ведении городского комитета по транспорту, “Пассажиравтотранс” стал первым перевозчиком в Северной столице, кто стал использовать подвижной состав на природном газе.

На сегодняшний по городу курсируют более 300 автобусов “Пассажиравтотранса”, работающих на экологическом топливе.

В 2023 году будут протестированы новые образцы автобусов на альтернативном топливе, которые представят на международной выставке BW Expo в Москве.

 

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