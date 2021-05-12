Пользователи «Яндекс Go» пожаловались на проблемы с вызовом такси

В среду, 12 мая, пользователи сервиса «Яндекс Go» массово пожаловались на проблемы в приложении. Граждане из разных городов России испытывают трудности при вызове такси.

Кроме того, помимо проблем с вызовом автомобиля, пользователи также пожаловались на то, что в приложении некорректно отображаются цены за поездку — в сервисе не показывается окончательная сумма, а видно только от какой цены будет начинаться поездка.

Операторы «Яндекс Go» уже принесли свои извинения за доставленные неудобства. Они объяснили это тем, что сейчас наблюдаются технические неполадки. В сервисе также отметили, что специалисты уже работают над устранением перебоев в работе приложения. Однако не уточняется в течение какого времени все проблемы будут устранены.