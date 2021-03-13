Суд вынес решение по петербуржскому инспектору таможни, устроившему слежку за коллегами

В Петербурге суд учел смягчающие факторы и вынес приговор инспектору таможни, следившему за коллегами по камерам. Уголовное дело прекращено, а мужчина обязан выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Судья учел, что Юрий Тузов, старший государственный таможенный инспектор, принес извинения своим коллегам из Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни. Кроме того, инспектор-шпион добровольно перевел 11 111 рублей в благотворительную организацию, занимающуюся помощью детям.

Напомним, в 2019 году подсудимый установил камеры видеонаблюдения в служебном кабинете, а затем постоянно просматривал записи.