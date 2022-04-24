Французские порты столкнулись с проблемами из-за антироссийских санкций

Уже почти два месяца во французских портах заблокированы суда, принадлежащие россиянам, которые попали под санкции. Об этом сообщают РИА Новости.

На французской таможне застряди суда, перевозящие машины или химикаты. Так, в порту Сен-Мало в Бретани стоит сухогруз длиной 141 метр, едва помещающийся у причала. Из-за этого его постоянно приходится перемещать, чтобы освободить места для других кораблей.

Как рассказал вице-председатель регионального совета Бретани Стефана Перрена, чем дольше будет простой, тем больше нужно будет передвижений. По его словам, кажущиеся крошечными перемещения в порту, каждый раз на них уходит много денег. Также отмечается, что на одно из судов потратили около 50 тысяч евро, большую часть потраченных средств взяла на себя Бретань.

Ранее АБН писало о том, что с проблемами из-за санкций столкнулись и геймеры. Мошенники воспользовались санкциями и придумали новый способ их обмана.