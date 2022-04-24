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Французские порты столкнулись с проблемами из-за антироссийских санкций

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© Фото: Baltphoto

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Уже почти два месяца во французских портах заблокированы суда, принадлежащие россиянам, которые попали под санкции. Об этом сообщают РИА Новости.

На французской таможне застряди суда, перевозящие машины или химикаты. Так, в порту Сен-Мало в Бретани стоит сухогруз длиной 141 метр, едва помещающийся у причала. Из-за этого его постоянно приходится перемещать, чтобы освободить места для других кораблей.

Как рассказал вице-председатель регионального совета Бретани Стефана Перрена, чем дольше будет простой, тем больше нужно будет передвижений. По его словам, кажущиеся крошечными перемещения в порту, каждый раз на них уходит много денег. Также отмечается, что на одно из судов потратили около 50 тысяч евро, большую часть потраченных средств взяла на себя Бретань.

Ранее АБН писало о том, что с проблемами из-за санкций столкнулись и геймеры. Мошенники воспользовались санкциями и придумали новый способ их обмана.

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