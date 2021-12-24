Бывший таможенник предстанет перед судом за взятку в 20 миллионов рублей

В Петербурге перед судом предстанет бывший сотрудник Петербургской таможни Олег Гусев. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, обвинительное заключение уже утверждено, дело будет рассматривать Петроградский районный суд.

Бывшего таможенника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — 20 миллионов рублей. Такую сумму, по версии следствия, начальник отдела таможенного контроля и его сообщник получили от одной из городских компаний. После получения взятки подозреваемые закрыли глаза на имеющиеся нарушения и прекратили проверку в отношении организации.

Передав взятку, представители пострадавшей компании сами заявили в полицию. Весной 2021 года Олега Гусева задержали в московском аэропорту Шереметьево.