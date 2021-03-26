Приморский суд Петербурга отказ в аресте таможенникам, фигурирующих в деле о взятке

В Петербурге суд Приморского района вынес решение по делу о взяточничестве на Балтийской таможне. Решением судьи в аресте подозреваемых было отказано. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Следствие считает, что на протяжении трех месяцев начальник таможенной службы подговаривал подчиненных брать взятки и совершать противоправные действия.

«В отношении 5 фигурантов избраны более мягкие меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета определённых действий, а одному из таможенников был продлен срок задержания до 72 часов», — сообщается в ведомстве.