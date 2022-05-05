Петербурженка не смогла оспорить штраф за леденцы в суде

Жительница Петербурга попыталась оспорить в суде штраф за 120 коробок с леденцами, которые она отправила в Израиль. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, ответчиками по иску выступали Пулковская и Центральная почтовые таможни. Таможенники оценили карамельки как товары не для личного использования и привлекли женщину к административной ответственности. Суд оштрафовал владелицу леденцов на 151,8 тысяч рублей. Позднее данная сумма была уменьшена вдвое.

При проходе таможни женщина обозначила в декларации всего 32 упаковки карамелек. Однако на само деле их было 120. Такой расхождение истица объяснила банальной невнитмательностью или сбоем в системе. Кофеты она отправляла в Израиль по просьбе подруги.

В итоге суд в удовлетворении иска отказал. Сниженный штраф в 75,9 тысячи рублей петербурженке придется заплатить.

Ранее «Санкт-Петебург.ру» сообщал, что в город под видом плстика пытались провезти кухонные принадлежности и брюки.