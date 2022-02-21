Суд отправил экс-начальника Кингисеппской таможни в колонию на 8 лет

Бывший руководитель Кингисеппской таможни в Ленинградской области Сергей Слепухин приговорен к лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строго режима со штрафом в 3,5 млн рублей и запретом занимать должности на госслужбе в течение пяти лет. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, его признали виновным во взяточничестве.

Следствие установило, что Сергей Слепухин получил взятку в 27 тысяч долларов (1,8 млн рублей). Её фактический владелец ряда юридических лиц вручил начальнику таможни за покровительство во внешнеэкономической торговой деятельности. За данное вознаграждение Сергей Слепухин должен был обеспечить беспрепятственного перемещения товаров через таможенную границу с уклонением от уплаты установленных пошлин и платежей.

Сергей Слепухин свою вину не признал.