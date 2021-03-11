Последствие снегопада на улицах Петербурга устранят 795 единиц техники

В Петербурге на улицы в ближайшее время выдвинется снегоуборочная техника для устранения последствий заморозков минувшей ночью. Ночью температура воздуха опускалась до -20 градусов в городе и -33 градусов в области.

Наледь и сугробы будут устранять 795 единиц специализированной техники, а также более 1200 работников. На данный момент на улицах итак находится техника в количестве 81 единицы, а также 430 специалистов уже трудятся на местах.

Минувшей ночью коммунальные службы также выполняли свои обязанности. Город очищали 702 машины по уборке снега и 328 дворников. Известно, что за всю зиму в Петербурге было убрано 1,3 млн кубометров снега.