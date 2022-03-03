В Петербурге только с началом весны протестируют новую снегоуборочную технику

В начале весны в Петербурге собираются протестировать новую снегоуборочную технику. Об этом 3 марта сообщает комитет по благоустройству.

Городские тротуары будут убирать новые снегоуборочные машины российского производства. В ведомстве уверяют, что техника имеет миниатюрные размеры и специально приспособлена для уборки на узких улицах. Решение об их дальнейшем использовании будет принято после завершения испытаний.

Это уже не первый случай, когда городские власти удивляют петербуржцев запоздалой активностью. Так, коммунальные службы Калининского района решили лишь 1 марта заняться уборкой дворой и не забыли похвастаться результатами уборки снега. При этом местные жители отметили, что до многих дворов дворники так и не дошли.

Как будто только с наступлением весны губернатор Александр Беглов и его команда озаботились уборкой улиц Северной столицы. При этом с сугробами уже эффективней справляется наступившая в городе оттепель. Еще в начале зимы глава города уверял, что Петербург полностью готов к зимнему сезону и рассказывал о «лишней» технике, а в итоге горожане всю зиму жаловались на огромные сугробы, падающую на головы наледь и катки вместо тротуаров. Учтя прошлый опыт, горожанам не стоит особо радоваться новым технологиям и выкидывать лопаты для уборки снега.