Наивно ждать уборки от чиновников. Комблаг Петербурга не может очистить от снега свой собственный двор

В Санкт-Петербурге сохраняется неблагоприятная ситуация с уборкой города от снега и наледи. Однако вряд ли петербуржцам стоит ждать изменений в лучшую сторону, в то время как Комитет по благоустройству не способен организовать работы по чистке от снега своего собственного двора.

Телеграм-канал «Дворцовая Площадь» опубликовал фотографии занесенного снегом двора на Караванной улице, дом 9. Именно по этому адресу расположен Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. Как отмечают авторы паблика, наивно ждать от петербургских чиновников уборки снега на улицах города, когда нетронутые сугробы лежат во дворе ответственного за благоустройство ведомства.

телеграм-канал "Дворцовая Площадь"



«Если проблемы с очисткой дорог прежних руководителей города со временем забудутся, то нынешняя администрация, как нам кажется, рискует остаться в истории города как одна из худших. Желающие подчеркнуть это могли бы взять лопаты и демонстративно расчистить подходы к дверям упомянутого комитета», – пишет «Дворцовая Площадь».