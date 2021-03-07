На борьбу со снегом в Петербурге вышло более 6 тысяч дворников

В Санкт-Петербурге, в воскресенье, 7 марта, из-за метели и большого количества выпавшего снега коммунальные службы начали работать в усиленном режиме. На уборку от снега улиц Северной столицы брошены все силы.

На борьбу со стихией выделили 6112 дворников, а также 506 единиц уборочной техники и 643 единицы средств малой механизации.

Первым делом жилищно-коммунальные службы убирают от снега парадные жилых домов и подъезды к контейнерным площадкам. За предыдущие сутки уличные службы Петербурга потратили около 500 тонн противогололедных материалов.