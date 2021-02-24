Николай Бондаренко подвел итоги уборки снега в Петербурге на прошедших выходных

Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга сообщает, что за пошедшие выходные, с помощью дворников и специальной уборочной техники удалось вывезти с улиц города более 124 тысяч кубометров снега. Самое большое количество снега было вывезено 23 февраля — более 47 тысяч «кубов».

В праздничные дни, с 21 по 23 февраля, на улицах города трудилось около 1200 единиц техники, а также примерно 1200 дворников. Максимальное число спецтехники было привлечено 22 февраля — около 1300 единиц.

«Приоритетными в графиках работы по вывозу снега должны стать узкие улицы, на которых уже подготовлен снег для погрузки и вывоза. Такие улицы должны быть освобождены в первую очередь» — заявил Бондаренко.