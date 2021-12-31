На Новый год петербуржцев ждет месиво из грязи и сугробы

Жители Петербурга с начала зимнего сезона жалуются на некачественную расчистку дорог и тротуаров. С последствиями снегопада где-то с переменным успехом, а где-то сугробы лежат целыми днями.

По словам местных жителей, коммунальщики забросили уборку снега в Приморском районе, особенно улицу Оптиков с пересечением Шуваловского проспекта. Так, на одном из участков петербуржцы заметили всего одного дворника, который пытался расчистить пространство от снега. Ближе к общественному транспорту снег расчищали тракторы с щетками и ковшами, однако около парадных во дворах лежат сугробы.

Кроме того, местные жители рассказали о том, что коммунальщики закидывают во время уборки снега припаркованные машины грязью. Петербуржцы отмечают, что таким образом закопанные владельцы машин не могут освободить место для уборки сугробов.

Такая проблема замечена не только в Приморском районе, коммунальщики не могут ликвидировать последствия снега , поэтому люди вязнут в сугробах и грязи. Из-за потепления вернулась и проблема, ставшая глобальная для Петербурга - сосульки, падающие на людей. Вместо того, чтобы их сбивать, коммунальщики огораживают крыши и балконы пестрыми ленточками.

Петербуржцы возмущаются тем, что за последний месяц они не замечают. По словам губернатора города Александра Беглова, "выпавшие" осадки нельзя убрать по "щелчку". Видимо, эти проблемы войдут с петербуржцами с новый год.