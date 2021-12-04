На Ленинском проспекте инвалидам-колясочникам пришлось самим чистить свой двор

3 декабря в России и многих других странах отметили Международный день инвалидов. Во дворе дома на Ленинском проспекте, 55, в котором выдавали социальное жильё инвалидам-колясочникам, праздник омрачил заваленный снегом двор.

Как сообщают «Невские Новости», лишенные возможности нормально передвигаться люди с ограниченными возможностями устали ждать уборки и взяли в руки лопаты самостоятельно. Одна из жительниц рассказала, что в 20-м квартале проживает 160 взрослых инвалидов-колясочников и столько же детей. Она рассказала, что к ней приехал в гости инвалид-колясочник, но преодолеть сугробы не смог. Мужчине пришлось замерзать во дворе, дожидаясь помощи, так как людей поблизости не оказалось.

Жители возмущены тем, что территорию разделили для уборки разные компании. За тротуар отвечает Жилкомсервис № 2 Красносельского района, чистота пандусов в ведении управляющей компании, а еще часть территории убирается комитетом по благоустройству.

Еще одна жительница дома уточнила, что получила официальный ответ от властей, что двор уберут 6 декабря.