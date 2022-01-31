В Петербурге на уборку снега вышел инвалид-колясочник

В Красногвардейском районе Петербурга убирать снег во дворе вышел инвалид-колясочник.

Житель жилого комплекса «Новая Охта» с инвалидностью не выдержал и сам вышел на борьбу со снежными завалами. Видео, на котором мужчина на коляске убирает снег, разошлось по районным пабликам.

Похожая ситуация наблюдается и в Красносельском районе, где маломобильные жители социального квартала на Ленинском проспекте, среди которых есть и дети, также вынуждены самостоятельно расчищать дороги.

Очевидно, что коммунальные службы не справляются с уборкой внутридомовых территорий и горожанам приходится самим брать в руки лопаты и выходить на улицы.

В Северной столице уже подходит к концу второй месяц зимы, а власти города все еще не могут совладать с «внезапно» выпавшим снегом. При этом губернатор Александр Беглов регулярно отчитывается об успешно проведенной уборке города.