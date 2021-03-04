Петербург станет центром празднования юбилея Александра Невского

Глава города на Неве Александр Беглов с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием обсудили подготовку к 800-летнему юбилей князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Беглов объявил Петербург центром празднования юбилея, так как благоверный князь является небесным покровителем Северной столицы. Кроме того, градоначальник сообщил, что в ближайшее время будет утвержден план городских мероприятий.

Помимо юбилея, Александр Беглов порадовал митрополита новостью о комплексной реставрации Александро-Невской лавры. На эти цели городской бюджет выделит более 93,5 млн рублей.