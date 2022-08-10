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В Петербурге планируют довести обработку мусора до 100%

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© Фото: Baltphoto

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Губернатор Петербурга Александр Беглов поставил задачу довести обработку твердых коммунальных отходов в городе до 100 процентов. Эта тема стала одной из важнейших во время работы над проектом нового Генерального плана Северной столицы. "Невский экологический оператор" сейчас является единственным мусорным оператором, который работает на территории всего города.

В своем телеграм-канале губернатор отметил, что отдельным вопросом является обращение с отходами. По его словам, с увеличением населения Петербурга будет одновременно расти их количество. Он отметил, что задача города - разработать опережающие меры по переработке бытовых отходов.

В проекте Генплана также прописали необходимость организации комплексной системы обращения с ТКО. Например, собираются построить предприятия для высокотехнологичной обработки, обезвреживания и утилизации отходов.

С учетом таких планов, можно понять, почему петербуржцам с начала июля подняли цену на услуги по вывозу мусора. По подсчетам журналистов, в июле этого года в Петербурге общая стоимость обращения с отходами с приходом "Невского экологического оператора" выросла на 49%.

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