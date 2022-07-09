Сквер на Петроградке назвали в честь Рудольфа Фурманова

В Петроградском районе Петербурга безымянному скверу присвоили название в четь театрального режиссера Рудольфа Фурманова.

Сквер располагается на пересечении Песочной набережной и Каменноостровского проспекта. Теперь он носит имя Рудольфа Фурманова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Беглов.

Рудольф Давидович Фурманов — народный артист России, основатель и первый руководитель Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Умер в возрасте 82 лет 9 апреля 2021 года.

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