В Петербурге открыли новый мемориал в честь погибших медиков в пандемию

Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила, что в Северной столице открыли памятник медикам, которые погибли от коронавируса во время пандемии.

Бронзовую статую назвали «Печальный ангел». Автором работы является художник Роман Шустров, который умер в мае прошлого года от коронавирусной инфекции.

Скульптура находится на лавочке, на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки, напротив Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.

Одна из скульптур Шустрова «Петербургский ангел» стоит в Измайловском саду Молодежного театра на реке Фонтанке.