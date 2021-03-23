В Петербурге появится памятник всем жертвам пандемии вируса COVID-19

В Северной столице администрация города поддержала идею создания памятника погибшим в пандемию коронавируса петербуржцам. Памятник не будет посвящен жертвам определенной сферы, это будет общий для всего Петербурга памятник.

Как сообщает пресс-служба администрации города, губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал идею. Соответствующее поручение получил Александр Ржаненков, глава комитета по социальной политике.

Инициаторами памятника стала медицинская рабочая группа при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в коронавирусной инфекции в Петербурге.

«Будет справедливым вспомнить всех, кто в эти тяжелые дни самоотверженно трудился на благо города и его жителей и погиб от коронавирусной инфекции - учителей, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, социальных работников, работников коммунальных служб, представителей всех национальностей и вероисповеданий», - отмечают медики.