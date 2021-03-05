На выплаты петербургским медикам, пострадавшим от коронавируса, выделили 3,1 млрд рублей

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда более 3 млрд 143 млн руб. на выплаты медработникам.

Как уточнили в Смольном, выплаты получат медицинский персонал и водители автомобилей скорой помощи, пострадавшие в результате работы с пациентами с коронавирусом. Денежная помощь также может оказываться семьям медсотрудников.

Средства пойдут на выплаты более чем 3,1 тыс. медиков. Ожидают решений комиссий еще 7,2 тыс. человек.

Как писал Санкт-Петербург.ру, накануне в нашем городе установили памятник в честь погибших в пандемию коронавируса медиков. К "Плачущему ангелу" уже принесли цветы.