В Петербурге установили скульптуру в память о погибших в пандемию медиках

В северной столице состоялась церемония открытия скульптуры «Плачущий ангел», посвященной памяти медикам, погибшим в борьбе с инфекцией COVID-19. Скульптура расположилась на набережной реки Карповка. Так, 4 марта напротив Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета им. Павлова появился памятник. Об этом стало известно от пресс-службы Смольного.

Известно, что скульптура выполнена из бронзы художником из Петербурга Романом Шустровым, который в мае 2020 года скончался от коронавируса.

«Я благодарен, что меня пригласили на открытие мемориала. Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией», — отметил Александр Беглов.