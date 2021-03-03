11 муниципальных депутатов Петербурга лишатся полномочий после проверки

В Петербурге из-за проверки сведений о доходах муниципальных депутатов 11 человек будут лишены полномочий. Еще двоим грозит дисциплинарная ответственность.

Информация о данном решении была сообщения председателем комитета территориального развития Андреем Чапуровым во время часа муниципальных образований. По словам Чапурова, проверке подверглись 37 деклараций. При этом 18 из них не содержат нарушений. В связи с нарушениями, которые были выявлены в остальных декларациях, 11 муниципальных депутатов Петербурга лишатся полномочий. В настоящее время принимается решение, касающееся остальных депутатов.