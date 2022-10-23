В Петербурге резервный бюджет направят помощь Мариуполю

В Петербурге резервный бюджет направят на мобилизацию и восстановления Мариуполя.

Как пишет “МК в Питере”, в настоящий момент проект проходит антикоррупционную проверку. Субсидии получит Межрегиональный Санкт-Петербурга и Ленобласти фонд победы в Великой Отечественной войне и поддержки граждан «Победа». Именно через него финансируется восстановление Мариуполя.

Также в программе появится пункт, касающейся создания осуществлению частичной мобилизации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге депутат ЗакСа Ирина Иванова выступила с предложением отложить на год вступление в силу федерального закона об НДС для фирм, занятых в ювелирном бизнесе.