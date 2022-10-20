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В ЗакСе предложили на год отложить ювелирную реформу

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Петербургский депутат ЗакСа Ирина Иванова выступила с предложением отложить на год вступление в силу федерального закона об НДС для фирм, занятых в ювелирном бизнесе. Ранее реформа подверглась резкой критике со стороны владельцев бизнеса.

Как сообщает АБН, вступление в силу федерального закона №47 назначено на 1 января 2023 года. Согласно законопроекту, продавцы и производители ювелирных изделий лишаться возможности пользоваться упрощенной системой налогообложения и патентом.

Иванова отметила, что ювелирным бизнесом в городе на Неве занимается около тысячи предприятий, половина из которых – малый бизнес. Ежегодно они пополняют бюджет города на 500 млн рублей, и это без учета взносов за работников. Она отметила, что в ювелирной сфере занято больше 10 тыс. людей. По ее словам, переход на НДС станет неподъемным бременем для большинства, поэтому есть риск, что они уйдут в тень.

Иванова считает, что необходимо отложить принятие закона на год и за это время рассмотреть его целесообразность.

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