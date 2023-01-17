В Петербурге рассматривают возможность запрета вейпов

В Петербурге рабочая группа Заксобрания изучит возможность запрета электронных сигарет и вейпов. Инициатором запрета выступил депутат Константин Чебыкин.

Как пишет Neva.Today, речь о запрете вейпов пошла, после обсуждения опасности устройств и жидкости к ним с Чебыкином, чему предшествовала новость о смерти подростка от отравления жидкостями для испарителя на Новосмоленской набережной. Также на днях скончался еще один школьник, смерть которого наступила после курения вейпа.

По словам Константина Чебыкина, в первую очередь необходимо обсудить запрет продукции, не прошедшей лабораторной проверки. Под запрет также может попасть реклама в местах продажи и ограничения числа мест, где продают вейпы и электронные сигареты.

В рабочую группу планируют привлечь чиновников из городского комитета по образованию, экспертов Роспотребнадзора.