  • 8 Февраль 2023
USD 09.02.2023 71.5763 +0.6839
USD ММВБ 17:35 72.0893  
EUR 09.02.2023 76.8344 +0.9257
EUR ММВБ 17:35 77.2866  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге могут снести около 200 исторических зданий из-за инфраструктурных проектов властей

Автор:

Темы дня

Согласно обсуждению, которое накануне прошло в Законодательном собрании Петербурга, в городе могут снести около 200 исторических зданий ради возведения новых масштабных объектов.

Соответствующие поправки хотят внести в закон о границах охранных зон объектов культурного наследия. Как отметил в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский, в результате может быть снесено примерно две сотни домов.

Известно, что уничтожить такое количество зданий хотят ради строительства высокоскоростной широтной магистрали (ШМСД), Большого Смоленского моста и реновации квартала "Нарвская застава". Так, ради последнего объекта может быть снесено 163 здания, а для возведения переправы - восемь на проспекте Обуховской обороны. 

Отмечается, что в случае внесения поправок и сноса домов, большая часть из них не будет восстановлена.

По итогам заседания окончательно решение на счет внесения поправок в закон принято не было.

 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту снова здания на проспекте Бакунина в Петербурге.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram