В Петербурге могут снести около 200 исторических зданий из-за инфраструктурных проектов властей

Согласно обсуждению, которое накануне прошло в Законодательном собрании Петербурга, в городе могут снести около 200 исторических зданий ради возведения новых масштабных объектов.

Соответствующие поправки хотят внести в закон о границах охранных зон объектов культурного наследия. Как отметил в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский, в результате может быть снесено примерно две сотни домов.

Известно, что уничтожить такое количество зданий хотят ради строительства высокоскоростной широтной магистрали (ШМСД), Большого Смоленского моста и реновации квартала "Нарвская застава". Так, ради последнего объекта может быть снесено 163 здания, а для возведения переправы - восемь на проспекте Обуховской обороны.

Отмечается, что в случае внесения поправок и сноса домов, большая часть из них не будет восстановлена.

По итогам заседания окончательно решение на счет внесения поправок в закон принято не было.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту снова здания на проспекте Бакунина в Петербурге.