Власти Петербурга выделят деньги на уборку улиц от погибших животных

В Санкт-Петербурге собираются очистить улицы от погибших животных. На эти цели власти города выделять 5,8 миллионов рублей.

Согласно информации сайта государственных закупок, данным вопросом будет заниматься комитет по благоустройству Петербурга. Также стоит отметить, что вывоз и утилизация одного питомца обойдется властям Петербурга в 5,7 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Северной столице порядок надзора за обращением с животными. Контроль будет осуществляться над условиями содержания и выгула питомцев, а также использования их в предпринимательской деятельности.